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اليونان ترحب بفرض العقوبات الأمريكية على تركيا

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اليونان ترحب بفرض العقوبات الأمريكية على تركيا اليونان ترحب بفرض العقوبات الأمريكية على تركيا

مصراوي Masrawy

10:06 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

أثينا- أ ش أ:

رحبت وزارة الخارجية اليونانية بفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وقالت الخارجية اليونانية -في بيان أوردته قناة " اليوم"، الثلاثاء- إن "اليونان بصفتها عضوا في الناتو تنظر بارتياح إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها ومسؤولين آخرين".

واعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا، "حليفا غير آمن"، متهما إياها بأنها "تهدد الأمن المشترك" لحلف الناتو.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات العسكرية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

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