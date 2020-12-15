الصومال يقطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا

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مصراوي Masrawy

مقديشو- (د ب ا):

أعلنت الحكومة الصومالية، الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، إن الحكومة دعت جميع دبلوماسييها المتواجدين في كينيا للعودة إلى الوطن، في حين أمرت بمغادرة الدبلوماسيين الكينيين البلاد في غضون 7 أيام. .

وجاء في بيان الحكومة "تنظر الحكومة الاتحادية إلى الشعب الكيني على أنه شعب يحب السلام والتعايش بين شعوب المنطقة ، وله علاقات عميقة مع الشعب الصومالي تقوم على حسن الجوار والتعاون، لكن قيادة الحكومة الكينية تعمل اليوم على إبعاد الشعبين اللذين تربطهما المصالح المشتركة".

وأضاف البيان "قرار الحكومة جاء ردًا على التجاوزات السياسية المتكررة والتدخل السافر للحكومة الكينية في سيادة بلادنا".

وكانت صحيفة نيشن الكينية ذكرت إن وزير الاعلام الصومالي عثمان دوبي أعلن هذا النبأ عبر التلفزيون الحكومي صباح اليوم.

وقال دوبي إن كينيا "تدخلت باستمرار" في الشؤون الداخلية للصومال، مضيفا أن نيروبي تنتهك السيادة الصومالية.