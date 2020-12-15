أخبار عاجلة

سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته -
أمر ملكي.. ترقية 318 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب -
فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020 -
ستركز على الفئات الأساسية أولًا.. الصين ستوزع 100 مليون جرعة من اللقاحات -
منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على تجمع قرآني في أفغانستان -
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر" -
بسبب سلالة جددية من كورونا.. هولندا توقف رحلات الطيران من بريطانيا -
صورة سيلفي بلا كمامة تُغرّم الرئيس التشيلي 3,500 دولار -
ترامب يناقض وزير خارجيته: الأمور تحت السيطرة -
المراهق الشرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصومال يقطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا

Print
الصومال يقطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا الصومال يقطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا

مصراوي Masrawy

10:03 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

مقديشو- (د ب ا):

أعلنت الصومالية، الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، إن الحكومة دعت جميع دبلوماسييها المتواجدين في كينيا للعودة إلى الوطن، في حين أمرت بمغادرة الدبلوماسيين الكينيين البلاد في غضون 7 أيام. .

وجاء في بيان الحكومة "تنظر الحكومة الاتحادية إلى الشعب الكيني على أنه شعب يحب السلام والتعايش بين شعوب المنطقة ، وله علاقات عميقة مع الشعب الصومالي تقوم على حسن الجوار والتعاون، لكن قيادة الحكومة الكينية تعمل اليوم على إبعاد الشعبين اللذين تربطهما المصالح المشتركة".

وأضاف البيان "قرار الحكومة جاء ردًا على التجاوزات السياسية المتكررة والتدخل السافر للحكومة الكينية في سيادة بلادنا".

وكانت صحيفة نيشن الكينية ذكرت إن وزير الاعلام الصومالي عثمان دوبي أعلن هذا النبأ عبر التلفزيون الحكومي صباح اليوم.

وقال دوبي إن كينيا "تدخلت باستمرار" في الشؤون الداخلية للصومال، مضيفا أن نيروبي تنتهك السيادة الصومالية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

شبكة عيون الإخبارية