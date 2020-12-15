"الري" تطلق مبادرة "سفراء المياه" للاستفادة من جهود طلبة المدارس في التوعية بترشيد المياه

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أطلقت وزارة الموارد المائية والري مبادرة "سفراء المياه"، وذلك بالتعاون مع مشروع "دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه" (ستارز) الممول من الاتحاد الأوروبي.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز انتماء طلبة المدارس في مصر والاستفادة من جهودهم في توعية مجتمعاتهم المحلية من خلال قيامهم بتطبيق ممارسات ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها، وتوعية عائلاتهم وأصدقائهم بهذه الممارسات وأهمية تطبيقها.

وأضاف أن هذه المبادرة ستشمل العديد من فئات المجتمع مثل طلاب المرحلة الابتدائية، وشباب الإعلاميين (من الهواة والمحترفين)، والمدونين على شبكة الإنترنت، وطلاب وخريجي التعليم الفني والمهني، والجامعات، والقطاع الخاص، وغيرها من الفئات، وذلك بهدف الوصول لأكبر نسبة من قطاعات المجتمع المصري.

وفي ضوء نتائج مسابقة "سفراء المياه" لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها "حافظ عليها.. تلاقيها"، والتي أُطلقت على صفحة مشروع "ستارز" في وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه من المقرر قيام الدكتور عبد العاطى بتسليم 40 طالبا على مستوى الجمهورية لمهامهم كسفراء للمياه.

كما أنه من المقرر إطلاق مبادرة "سفراء المياه المزارعين"، حيث سيقوم وزير الري بتسليم 30 مزارعا من رواد الري الحديث على مستوى الجمهورية لمهامهم كسفراء للمياه المزارعين، في احتفالية خاصة ستقام لهذه المناسبة، وهم الفائزون بالمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها "حافظ عليها.. تلاقيها"، والتي أُجريت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

وتهدف المبادرة للاستفادة من جهود المزارعين الفائزين في توعية المزارعين المحيطين بهم من خلال قيامهم بعمل جلسات لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة في تطبيق نظم الري الحديث لغيرهم من المزارعين، وعمل زيارات ميدانية لأراضي المزارعين لمساعدتهم وإرشادهم.

وقال الدكتور عبدالعاطي إن نقل المعرفة من مزارع إلى آخر تعد من أسهل وأسرع الطرق لتحقيق التوعية المطلوبة، مشيدا بجهود المزارعين في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، نظرا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وستقوم الوزارة بالتعاون مع مشروع "ستارز" بتغطية أنشطة سفراء المياه المزارعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء؛ لنشر أهمية التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث لأكبر عدد من المزارعين على مستوي الجمهورية.