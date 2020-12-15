حصر أصول مجمع مواقف الركاب ببورسعيد لنقله إلى الميناء البري

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ترأس اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، لجنة معاينة وحصر الأصول والممتلكات والمباني الخاصة بمجمع مواقف الركاب، تمهيدًا لنقله إلى الميناء البري الجديد.

وأكد رئيس الحي، خلال ترأسه اللجنة، أنه يجرى حصر كافة المباني والأسوار والمكاتب الإدارية الخاصة بمواقف سيارات الأجرة والمظلات وكافة الأصول الخاصة بالمجمع، إضافة إلى موقفي أتوبيسات شرق الدلتا والسوبر جيت.

وأشار إلى أن الميناء البري الجديد يعد نقلة حضارية ونوعية لمحافظة بورسعيد، وحي الضواحي باعتباره سيصبح امتدادًا لمحور 30 يونيو، وواجهة بورسعيد أمام زائريها، والمحور الأكبر فى المحافظة، بعد نقل كافة وسائل النقل البري بين المحافظات إليه.