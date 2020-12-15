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انتظام حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة

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انتظام حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة انتظام حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة

مصراوي Masrawy

10:01 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، انتظام حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، رغم سوء الأحوال الجوية.

وضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، مصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقال الغندور، إن الميناء استقبل اليوم 4 سفن، فيما تجري أعمال شحن وتفريغ لـ 34 سفينة أخرى على أرصفة الميناء، فضلًا عن دخول وخروج 10 آلاف و133 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأضاف المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء تجري بشكل طبيعي.

ووفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد خاصة السواحل الشمالية، خلال الـ72 ساعة المقبلة تقلبات جوية، وسقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وعُطلت الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية اليوم، لإتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية للتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

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