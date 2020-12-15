أخبار عاجلة

سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته -
أمر ملكي.. ترقية 318 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب -
فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020 -
ستركز على الفئات الأساسية أولًا.. الصين ستوزع 100 مليون جرعة من اللقاحات -
منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على تجمع قرآني في أفغانستان -
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر" -
بسبب سلالة جددية من كورونا.. هولندا توقف رحلات الطيران من بريطانيا -
صورة سيلفي بلا كمامة تُغرّم الرئيس التشيلي 3,500 دولار -
ترامب يناقض وزير خارجيته: الأمور تحت السيطرة -
المراهق الشرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة" تستدعي 794 مركبة Jeep -Wrangler.. خلل قد ينتهي بحادث

Print
"التجارة" تستدعي 794 مركبة Jeep -Wrangler.. خلل قد ينتهي بحادث "التجارة" تستدعي 794 مركبة Jeep -Wrangler.. خلل قد ينتهي بحادث
موديل 2018- 2020 ودَعَت لمراجعة الشركة المسؤولة لإجراء اللازم مجانًا

أعلنت وزارة التجارة اليوم، عن استدعاء 19 مركبة Jeep -Wrangler2020؛ لاحتمالية انفصال ذراع التحكم الأمامي السفلي الأيسر أثناء القيادة؛ مما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة ووقوع حادث.

وأضافت الوزارة في تغريدة أخرى على حسابها بتويتر، أنه تم استدعاء 775 مركبة Jeep- Wrangler موديل 2018؛ لاحتمالية عدم تركيب مشابك النوافذ الربعية للجزء الخلفي للغطاء القماشي بالطريقة الصحيحة بعد فكها؛ مما قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة بسرعات عالية.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة واستلام كتيب فك وتثبيت النوافذ مجانًا.وزارة التجارة استدعاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته

سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته

أمر ملكي.. ترقية 318 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب

أمر ملكي.. ترقية 318 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب

فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020

فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020

ستركز على الفئات الأساسية أولًا.. الصين ستوزع 100 مليون جرعة من اللقاحات

ستركز على الفئات الأساسية أولًا.. الصين ستوزع 100 مليون جرعة من اللقاحات

شبكة عيون الإخبارية