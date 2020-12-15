بوتين يهنئ بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

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مصراوي Masrawy

وكالات:

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها في 3 نوفمبر الماضي، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأعرب بوتين في برقية تهنئة لبايدن، عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه، وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين، وأنهما قادرتان رغم الاختلافات إلى حل عديد القضايا والتحديات، التي يصطدم بها العالم الآن.

يأتي ذلك بعد أن حسم المجمع الانتخابي الأمريكي، فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية التي يواصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، التشكيك في نتائجها.

ووفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية، حصد بايدن ٣٠٢ صوتًا، بعد حسم نتيجة كاليفورنيا لصالحه، مما يعني فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وذكرت أن النتيجة الحالية وفقُا للمجمع الانتخابي هي تقدم بايدن بنحو ٣٠٢ صوتًا، مقابل ٢٣٢ صوتًا لمنافسه ترامب.