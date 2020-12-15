أخبار عاجلة

سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته -
أمر ملكي.. ترقية 318 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب -
فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020 -
ستركز على الفئات الأساسية أولًا.. الصين ستوزع 100 مليون جرعة من اللقاحات -
منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على تجمع قرآني في أفغانستان -
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر" -
بسبب سلالة جددية من كورونا.. هولندا توقف رحلات الطيران من بريطانيا -
صورة سيلفي بلا كمامة تُغرّم الرئيس التشيلي 3,500 دولار -
ترامب يناقض وزير خارجيته: الأمور تحت السيطرة -
المراهق الشرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بوتين يهنئ بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

Print
بوتين يهنئ بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية بوتين يهنئ بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

مصراوي Masrawy

09:48 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

وكالات:

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي ، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها في 3 نوفمبر الماضي، حسبما ذكرت قناة " اليوم" .

وأعرب بوتين في برقية تهنئة لبايدن، عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه، وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين، وأنهما قادرتان رغم الاختلافات إلى حل عديد القضايا والتحديات، التي يصطدم بها العالم الآن.

يأتي ذلك بعد أن حسم المجمع الانتخابي الأمريكي، فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية التي يواصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ، التشكيك في نتائجها.

ووفق "سي إن إن" الأمريكية، حصد بايدن ٣٠٢ صوتًا، بعد حسم نتيجة كاليفورنيا لصالحه، مما يعني فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وذكرت أن النتيجة الحالية وفقُا للمجمع الانتخابي هي تقدم بايدن بنحو ٣٠٢ صوتًا، مقابل ٢٣٢ صوتًا لمنافسه ترامب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

ترامب يناقض وزير خارجيته: الأمور تحت السيطرة

ترامب يناقض وزير خارجيته: الأمور تحت السيطرة

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

شبكة عيون الإخبارية