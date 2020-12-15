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سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:33 صباحاً
أمر ملكي.. ترقية 318 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:33 صباحاً
فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:33 صباحاً
ستركز على الفئات الأساسية أولًا.. الصين ستوزع 100 مليون جرعة من اللقاحات
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:33 صباحاً
منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على تجمع قرآني في أفغانستان
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:31 صباحاً
بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:31 صباحاً
بسبب سلالة جددية من كورونا.. هولندا توقف رحلات الطيران من بريطانيا
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:31 صباحاً
صورة سيلفي بلا كمامة تُغرّم الرئيس التشيلي 3,500 دولار
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:31 صباحاً
ترامب يناقض وزير خارجيته: الأمور تحت السيطرة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:31 صباحاً
المراهق الشرير
-
الأحد 20 ديسمبر 2020 10:26 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مشاهد من تدريب القوات الخاصة الروسية في أوزبكستان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:09 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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