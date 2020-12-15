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سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:33 صباحاً
أمر ملكي.. ترقية 318 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:33 صباحاً
فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:33 صباحاً
ستركز على الفئات الأساسية أولًا.. الصين ستوزع 100 مليون جرعة من اللقاحات
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:33 صباحاً
منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على تجمع قرآني في أفغانستان
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:31 صباحاً
بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:31 صباحاً
بسبب سلالة جددية من كورونا.. هولندا توقف رحلات الطيران من بريطانيا
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:31 صباحاً
صورة سيلفي بلا كمامة تُغرّم الرئيس التشيلي 3,500 دولار
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:31 صباحاً
ترامب يناقض وزير خارجيته: الأمور تحت السيطرة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:31 صباحاً
المراهق الشرير
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:26 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
وفد إماراتي بحريني يشارك في إضاءة الشموع في حائط البراق
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:09 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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