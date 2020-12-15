أخبار عاجلة

سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته -
أمر ملكي.. ترقية 318 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب -
فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020 -
ستركز على الفئات الأساسية أولًا.. الصين ستوزع 100 مليون جرعة من اللقاحات -
منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على تجمع قرآني في أفغانستان -
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر" -
بسبب سلالة جددية من كورونا.. هولندا توقف رحلات الطيران من بريطانيا -
صورة سيلفي بلا كمامة تُغرّم الرئيس التشيلي 3,500 دولار -
ترامب يناقض وزير خارجيته: الأمور تحت السيطرة -
المراهق الشرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

وكالات أمريكية تحقق في اختراق شبكة حكومية.. وروسيا المشتبه الرئيسي

Print
مواضيع متعلقة
رحلة لقاح فيروس كورونا من المختبر إلى ذراعك

رحلة لقاح فيروس كورونا من المختبر إلى ذراعك

الدكتور فاوتشي يناقش ما إذا كان يجب تطعيم ترامب أم لا

الدكتور فاوتشي يناقش ما إذا كان يجب تطعيم ترامب أم لا

سانجاي غوبتا يشرح أوجه التشابه والاختلاف بين لقاحات فايزر ومودرنا

سانجاي غوبتا يشرح أوجه التشابه والاختلاف بين لقاحات فايزر ومودرنا

عمر العلماء.. جندي في الجيش الإماراتي في النهار ووزيراً في الليل

عمر العلماء.. جندي في الجيش الإماراتي في النهار ووزيراً في الليل

شبكة عيون الإخبارية