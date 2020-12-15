أخبار عاجلة

افتتاح ٣ مساجد جديدة بالجهود الذاتية في الوادي الجديد -
إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ -
وزير التنمية المحلية يقرر تخفيض قوة العمل في الوزارة بنسبة 50% -
مدير معهد المحاصيل الحقلية: نستهدف إنتاج 350 ألف طن فول بلدي -
أمين "الأعلى للثقافة": نحتاج للتكاتف لتكريس أهمية اللغة العربية ومنع التباهي بغيرها -
ضبط 3 أطنان لحوم وأسماك تشكل خطرا على الصحة العامة -
فارق سعر التشغيل.. ضبط مالك مخبز استولى على 500 ألف جنيه -
مصنع أعلاف يتاجر في الكمامات.. ضبط 5 آلاف قطعة مغشوشة بالغربية -
فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

"يوم الانتخابات الحقيقية".. المجمع الانتخابي يحسم الليلة الفائز بالرئاسة الأمريكية

Print
مواضيع متعلقة
سانجاي غوبتا يشرح أوجه التشابه والاختلاف بين لقاحات فايزر ومودرنا

سانجاي غوبتا يشرح أوجه التشابه والاختلاف بين لقاحات فايزر ومودرنا

عمر العلماء.. جندي في الجيش الإماراتي في النهار ووزيراً في الليل

عمر العلماء.. جندي في الجيش الإماراتي في النهار ووزيراً في الليل

هل تخلى ظافر العابدين عن دبلوماسيته في مواجهة أسئلة شربل راجي

هل تخلى ظافر العابدين عن دبلوماسيته في مواجهة أسئلة شربل راجي

كيف نجحت بيروت دائماً في النهوض من تحت الرماد؟

كيف نجحت بيروت دائماً في النهوض من تحت الرماد؟

شبكة عيون الإخبارية