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افتتاح ٣ مساجد جديدة بالجهود الذاتية في الوادي الجديد
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
وزير التنمية المحلية يقرر تخفيض قوة العمل في الوزارة بنسبة 50%
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
مدير معهد المحاصيل الحقلية: نستهدف إنتاج 350 ألف طن فول بلدي
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
أمين "الأعلى للثقافة": نحتاج للتكاتف لتكريس أهمية اللغة العربية ومنع التباهي بغيرها
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
ضبط 3 أطنان لحوم وأسماك تشكل خطرا على الصحة العامة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
فارق سعر التشغيل.. ضبط مالك مخبز استولى على 500 ألف جنيه
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
مصنع أعلاف يتاجر في الكمامات.. ضبط 5 آلاف قطعة مغشوشة بالغربية
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
الطفل اياد صاحب ال5 سنوات اللي تعرض للتنمر وصدمة ريهام سعيد من طريقة مواجهة الطفل للمتنمرين !!!
مصر
Al Nahar TV
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:03 صباحاً
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