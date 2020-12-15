تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
افتتاح ٣ مساجد جديدة بالجهود الذاتية في الوادي الجديد
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
وزير التنمية المحلية يقرر تخفيض قوة العمل في الوزارة بنسبة 50%
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
مدير معهد المحاصيل الحقلية: نستهدف إنتاج 350 ألف طن فول بلدي
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
أمين "الأعلى للثقافة": نحتاج للتكاتف لتكريس أهمية اللغة العربية ومنع التباهي بغيرها
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
ضبط 3 أطنان لحوم وأسماك تشكل خطرا على الصحة العامة
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
فارق سعر التشغيل.. ضبط مالك مخبز استولى على 500 ألف جنيه
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
مصنع أعلاف يتاجر في الكمامات.. ضبط 5 آلاف قطعة مغشوشة بالغربية
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
أخر النهار| تامر أمين يستعرض مسيرة هدي شعراوي رائدة النهضة النسائية فى ذكري رحيلها
مصر
Al Nahar TV
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:03 صباحاً
33
Facebook
Twitter
Print
مواضيع متعلقة
طبيب الاسنان مع الدكتور مصطفى اسامة | حلقة الجمعة 18 ديسمبر 2020
Al Nahar TV
الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:29 مساءً
بنات وولاد - الحلقة الكاملة يوم 17 ديسمبر - فقرات متنوعة ومعلومات هامة لطفلك مع مروة عبدالمنعم
Al Nahar TV
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:28 صباحاً
بنات وولاد - مرمر عملت مسابقة معلومات بين فريق البنات وفريق الولاد شوفوا معانا مين كسب؟
Al Nahar TV
الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:54 صباحاً
أكلة بيتي مع مروة الشافعي - حلقة 17 ديسمبر - طريقة عمل "برجر الفراخ - الناجتس - سلطة البطاطس"
Al Nahar TV
الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:37 صباحاً
السابق
مدير معهد المحاصيل الحقلية: نستهدف إنتاج 350 ألف طن فول بلدي
التالى
"قومي الطفولة والأمومة": نسعى لتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للأمهات
Tweets by @3yonNews