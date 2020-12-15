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افتتاح ٣ مساجد جديدة بالجهود الذاتية في الوادي الجديد
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
وزير التنمية المحلية يقرر تخفيض قوة العمل في الوزارة بنسبة 50%
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
مدير معهد المحاصيل الحقلية: نستهدف إنتاج 350 ألف طن فول بلدي
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
أمين "الأعلى للثقافة": نحتاج للتكاتف لتكريس أهمية اللغة العربية ومنع التباهي بغيرها
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
ضبط 3 أطنان لحوم وأسماك تشكل خطرا على الصحة العامة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
فارق سعر التشغيل.. ضبط مالك مخبز استولى على 500 ألف جنيه
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
مصنع أعلاف يتاجر في الكمامات.. ضبط 5 آلاف قطعة مغشوشة بالغربية
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
هل يعيد القطن قصير التيلة مصر إلى عرش صناعة النسيج؟
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:02 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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