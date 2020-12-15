تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
افتتاح ٣ مساجد جديدة بالجهود الذاتية في الوادي الجديد
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
وزير التنمية المحلية يقرر تخفيض قوة العمل في الوزارة بنسبة 50%
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
مدير معهد المحاصيل الحقلية: نستهدف إنتاج 350 ألف طن فول بلدي
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
أمين "الأعلى للثقافة": نحتاج للتكاتف لتكريس أهمية اللغة العربية ومنع التباهي بغيرها
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
ضبط 3 أطنان لحوم وأسماك تشكل خطرا على الصحة العامة
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
فارق سعر التشغيل.. ضبط مالك مخبز استولى على 500 ألف جنيه
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
مصنع أعلاف يتاجر في الكمامات.. ضبط 5 آلاف قطعة مغشوشة بالغربية
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:39 مساءً
فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
من وراء حاجز زجاجي الرئيس السيسي يخاطب الطلبة العسكريين ومواقع التواصل تتفاعل
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:02 صباحاً
61
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
مواضيع متعلقة
أنا الشاهد: اشراك الشباب اليمني في عملية السلام يضمنه قرار 2250 للأمم المتحدة
BBC News عربي
الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:11 مساءً
تفاصيل قضية "فتاة تحرش ميت غمر" في مصر
BBC News عربي
الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:02 صباحاً
هل غضب عمرو موسى وانفعل في وجه صدام حسين قبل الغزو الأمريكي؟
BBC News عربي
الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:02 صباحاً
توم كروز يستشيط غضبا على فريق تصوير"المهمة المستحيلة 7" بسبب كورونا!
BBC News عربي
الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:02 صباحاً
السابق
كندا.. ارتفاع حالات التطرف والكراهية في الجيش يثير قلق المسؤولين
التالى
رئيس الحكومة اليمنية الجديدة: إعلان الحكومة تتويج لجهود السعودية والتحالف
Tweets by @3yonNews