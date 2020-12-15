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فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
لبنان يسجل 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:22 مساءً
رئيس الحكومة اليمنية الجديدة: إعلان الحكومة تتويج لجهود السعودية والتحالف
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:22 مساءً
السعودية تعلن سقوط مقذوف عسكري حوثي بالقرب من مستشفى
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:22 مساءً
إعلان أسماء المقبولين بمسابقة وظائف "حسن حلمي" في الوادي الجديد
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:22 مساءً
فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:07 مساءً
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:07 مساءً
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
بالعصي وبنادق الصيد اشتباكات قبلية في العين السخونة في تونس تؤدي إلى تدخل حكومي
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:02 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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