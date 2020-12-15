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السودان يعلن الحصول على 8.4 ملايين جرعة من لقاح "كورونا"

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السودان يعلن الحصول على 8.4 ملايين جرعة من لقاح "كورونا" السودان يعلن الحصول على 8.4 ملايين جرعة من لقاح "كورونا"
"حمدوك" لم يحدد وجهته أو نوعه أو موعد انطلاق عمليات التلقيح

السودان يعلن الحصول على 8.4 ملايين جرعة من لقاح

أعلنت السودان أمس الاثنين، حصولها على 8.4 ملايين جرعة لقاح مضاد لوباء كوفيد-19، ستخصص لتحصين "القطاعات الأكثر تعرضًا للمرض ولا سيما القطاع الطبي". ولم يوضح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أي لقاح حصلت عليه بلاده ولا طريقة توفيره.

وأكد حمدوك خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم: "حصلنا على 8.4 ملايين وحدة تحصين ضد كوفيد-19 للقطاعات الأكثر تعرضًا ولا سيما القطاع الطبي". وأضاف "نسعى للحصول على وحدات لتطعيم كل السودانيين".

ولم يوضح حمدوك -بحسب وكالة الأنباء الفرنسية- أي لقاح بالتحديد حصلت عليه بلاده ولا الطريقة التي تمت بموجبها عملية الاستحواذ على هذه اللقاحات، كما لم يعلن موعد انطلاق أولى عمليات التحصين.

وأحصى السودان الذي يزيد عدد سكانه على 40 مليون نسمة لغاية الاثنين، إصابة 21591 شخصًا بفيروس كورونا المستجد توفي منهم 1335 شخصًا بينما تماثل 12452 للشفاء.السودان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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