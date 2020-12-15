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افتتاح شارع المعز بالسوق التجاري القديم بشرم الشيخ- صور

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افتتاح شارع المعز بالسوق التجاري القديم بشرم الشيخ- صور افتتاح شارع المعز بالسوق التجاري القديم بشرم الشيخ- صور

مصراوي Masrawy

09:46 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شارع المعز بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، بحضور اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير وإحياء تراث القديمة "Old Egypt" بمنطقة السوق القديم، بما يتفق مع النظم والتراث البنائي لمسجد الصحابة.

وأوضح المحافظ أنه سيجري تحويل المنطقة لمقصد سياحي مع الاحتفاظ بالتراث المصري القديم، لإظهار عبق التاريخ المصري، والنظم المعمارية القديمة.

وأكد أن مرحلة التطوير الأولى تتضمن تطوير المشايات وإقامة نافورة ضخمة، وشلالات مياه مضيئة، ومسرح كبير، ومنطقة كافيهات، ومحلات متنوعة، لجذب السياحة للسوق القديم، وتوفير فرص عمل.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير منطقة السوق القديم، وتضمنت رصف طرق وبلدورات وأعمال تجميلية، وفتح وتغير مسارات بعض الطرق، وإنشاء برجولات وأعمال فنية، في إطار تحويل السوق القديم لمزار سياحي عالمي.

وأوضح أنه جرى تطوير البوابات ومداخل ومخارج المنطقة، وشكل المحلات من الخارج، وإنشاء برجولة ضخمة متعددة الأغراض، ومعرض كتاب، ومرسم، ومعرض الفنون التشكيلية وكشك موسيقى، لتكون منطقة متعة للسائحين.

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