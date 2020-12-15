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بالصور.. أمطار غزيرة وعواصف تجتاح الإسكندرية

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بالصور.. أمطار غزيرة وعواصف تجتاح الإسكندرية بالصور.. أمطار غزيرة وعواصف تجتاح الإسكندرية

مصراوي Masrawy

09:42 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، مصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ووفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد، خاصة السواحل الشمالية، خلال الـ72 ساعة المقبلة تقلبات جوية، وسقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

ووفقًا لقرار المحافظ، عُطلت الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، اليوم، لإتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية للتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ووجه المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال النوة الحالية وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى، لافتًا إلى أن موجة الأمطار تصاحبها رياح شديدة.

وأوضح الشريف، أنه جرى وضع حواجز خرسانية بالنقاط الساخنة بطول الكورنيش، لمنع خروج الأمواج العالية، والتي قد تصل إلى٤ أمتار ونصف.

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