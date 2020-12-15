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"برنت" قُرب الـ50 دولارًا.. تراجع بأسعار النفط في تعاملات الثلاثاء

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"برنت" قُرب الـ50 دولارًا.. تراجع بأسعار النفط في تعاملات الثلاثاء "برنت" قُرب الـ50 دولارًا.. تراجع بأسعار النفط في تعاملات الثلاثاء
مخاوف حول تعافي الطلب في ظل اتجاه دول أوروبية لتشديد قيود الإغلاق

تراجعت النفط خلال تعاملات الثلاثاء، وسط مخاوف حول سرعة تعافي الطلب على الخام، في ظل اتجاه عدد من الدول الأوروبية لتشديد قيود الإغلاق مع زيادة إصابات "كورونا".

وخفضت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على الخام في 2021 بمقدار 0.35 مليون برميل يوميًّا عن التقديرات السابقة، وتتوقع نموه بنحو 5.90 ملايين برميل يوميًّا.

فيما قررت العاصمة البريطانية لندن، تشديد القيود على مواعيد إغلاق المطاعم، كما أعلنت إيطاليا أنها تدرس فرض مزيد من القيود خلال عطلات الكريسماس، أما ألمانيا فوجهت بمواصلة تشديد القيود حتى العاشر من يناير؛ وفق "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.6% إلى 49.98 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.6% عند 46.69 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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