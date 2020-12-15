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مئات الآلاف.. تعرّف على عدد المستفيدين من "تأكد" في الشرقية

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مئات الآلاف.. تعرّف على عدد المستفيدين من "تأكد" في الشرقية مئات الآلاف.. تعرّف على عدد المستفيدين من "تأكد" في الشرقية
تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى وتكوّن البؤر

مئات الآلاف.. تعرّف على عدد المستفيدين من

قدّم مركز (تأكد) في المنطقة الشرقية خدماته لأكثر من 700 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يشار إلى أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

كما أن مراكز (تأكد) توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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