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توجيه لـ"الفيصل" وبادرة.. "السديس": المركز الإسلامي بالفيصلية نقلة تاريخية

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توجيه لـ"الفيصل" وبادرة.. "السديس": المركز الإسلامي بالفيصلية نقلة تاريخية توجيه لـ"الفيصل" وبادرة.. "السديس": المركز الإسلامي بالفيصلية نقلة تاريخية
قال: إنشاء يبرز المكانة الدينية لمكة مهبط الوحي ويؤكد حرص وجهود القيادة

توجيه لـ

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء المركز الإسلامي بالفيصلية، والذي وجّه به الأمير خالد الفيصل.

وأكد "السديس"، أن إنشاء المركز بادرة غير مستغربة من قادة هذه البلاد المباركة، فحرصهم واهتمامهم بكل ما يُعنى بقضايا الإسلام والمسلمين، وجهودهم مشكورة في خدمتهم للإسلام ومضرب مثل في الجود والإيثار والتضحية بكل غال ونفيس في سبيل خدمة الدين وأهله وما نشهده في الحرمين الشريفين من توسعات ومشاريع عملاقة، خير دليل على أن ولاة الأمر في هذه الدولة لا يدخرون شيئًا في سبيل هذا الدين.

كما أكد أنها نقلة نوعية تاريخية تُبرز المكانة الدينية الإسلامية لمكة المكرمة مهبط الوحي ومهوى أفئدة المسلمين، وتعد رافدًا من روافد العلم والمعرفة التي تزخر بها المنطقة؛ سائلًا الله العلي القدير أن يبارك في جهود قادة هذه البلاد، وأن يجعل ما يبذلونه في موازين أعمالهم الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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