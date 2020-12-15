"النزاهة ومكافحة الفساد واجب وطني".. ندوة افتراضية بـ"تقنية القويعية"

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بمناسبة اليوم العالمي وتهدف لنشر وترسيخ قيم ومبادئ الأمانة

أقامت الكلية التقنية بالقويعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بمنطقة الرياض، ندوة افتراضية بعنوان: النزاهة ومكافحة الفساد واجب وطني احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد برعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

افتتح الندوة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، منوهًا بأهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وجهود المملكة في ذلك، من خلال إنشاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وبيّن الفهيد أن تنظيم هذه الندوة جاء انطلاقًا من حرص المؤسسة في نشر وترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والأمانة للحد من أخطار الفساد في المجتمع.

وانطلقت الجلسة الأولى بعنوان "جهود المملكة في محاربة الفساد لتحقيق أهداف رؤية 2030"، وأدارها المشرف العام على مركز تعارفوا للإرشاد الأسري وكاتب رأي الدكتور سعود بن صالح المصيبيح، وشارك فيها الدكتور هادي بن علي اليامي عضو مجلس الشورى، والكاتب والباحث الاقتصادي بندر بن شباب الشميلان.

وأدار المصيبيح الجلسة الثانية، التي ناقشت "الجانب الوطني في حماية المال العام"، وشاركت فيها الأكاديمية بجامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمن الدكتورة نادية بنت عبدالله الشهراني، ومدير عام تطوير الأنظمة والسياسات والمشرف على مركز الرقابة الإلكترونية بنزاهة، بندر بن سعد الهزاني.

من جهته أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية شغاث بن علي اليامي، أن إقامة الندوة يأتي للتذكير بخطورة الفساد وزيادة الوعي لأهمية حماية النزاهة ولإشاعة مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد لمواكبة أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، ويأتي احتفاء المملكة باليوم العالمي لمكافحة الفساد انطلاقًا من مشاركتها المجتمع الدولي في قضاياه وحرص المملكة على مشاركة المجتمع اهتمامه في تعزيز الجهود المبذولة، للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد اليامي أن الضيوف المختصين الذين أسهبوا في الندوة، كانوا منطلقين من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة، وكلمة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان عندما قال: يهمنا أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد.