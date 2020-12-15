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السويد تسجّل أعلى حصيلة قياسية بإصابات كورونا.. وهولندا تفرض إغلاقاً عاماً لـ 5 أسابيع

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السويد تسجّل أعلى حصيلة قياسية بإصابات كورونا.. وهولندا تفرض إغلاقاً عاماً لـ 5 أسابيع السويد تسجّل أعلى حصيلة قياسية بإصابات كورونا.. وهولندا تفرض إغلاقاً عاماً لـ 5 أسابيع

السويد تسجّل أعلى حصيلة قياسية بإصابات كورونا.. وهولندا تفرض إغلاقاً عاماً لـ 5 أسابيع

أعلن التلفزيون الرسمي السويدي، أن السلطات سجّلت أكبر عدد لمصابين بفيروس كورونا في المستشفيات، منذ ظهور الجائحة.

وذكر تلفزيون (إس.في.تي) أن عدد المصابين بالمستشفيات وصل إلى 2389، مشيراً إلى أن الرقم أعلى بواقع 65 حالة مقارنة بالعدد القياسي السابق المسجل في 20 أبريل الماضي.

وسجّلت السويد حتى الآن 7500 وفاة بكورونا منذ ظهور الجائحة.

هولندا

فرض رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي؛ إغلاقاً عاماً جديداً لمدة خمسة أسابيع على مستوى البلاد، مشيراً إلى أن المدارس والمتاحف وصالات الرياضة ستغلق بدءاً من منتصف الليلة حتى 19 يناير.

وفي خطاب متلفز للأمة، قال روتي: "الحقيقة هي أن هذه ليست إنفلونزا بريئة، كما يعتقد بعض الناس، مثل المتظاهرين في الخارج...هذا الفيروس يمكن أن يصيب الجميع".

وأضاف روتي: "نحن ندرك كمجلس الوزراء مدى شدة الإجراءات التي نتخذها اليوم، خصوصاً مع اقتراب عيد الميلاد".

واعتباراً من اليوم الثلاثاء، سيتم إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية، مثل صالونات الحلاقة والمتاحف والمسارح حتى 19 يناير، وسيتعيّن على جميع المدارس والجامعات التحول إلى التعلم عن بُعد اعتباراً من يوم الأربعاء.

وسيتم إغلاق مراكز الرعاية النهارية للأطفال أمام الجميع باستثناء أطفال العاملين الرئيسين.

وحثّت الناس على استقبال ضيفين كحد أقصى فوق سن 13 في اليوم، لكنها خفّفت هذه القاعدة في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر، قائلة إنه يمكن لثلاثة أشخاص الزيارة في تلك الأيام الاحتفالية عادة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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