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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 72.8 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 72.8 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 72.8 مليون

مصراوي Masrawy

08:24 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

نيويورك 15 كانون أول/ديسمبر (د ب أ)- أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالمتجاوز 72.8 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 72 مليونا و849 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات تجاوز المليون و621 ألف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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