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مساعي أوروبية للحد من القوة السوقية لعمالقة التكنولوجيا

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مساعي أوروبية للحد من القوة السوقية لعمالقة التكنولوجيا مساعي أوروبية للحد من القوة السوقية لعمالقة التكنولوجيا

مصراوي Masrawy

07:46 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

بروكسل (د ب أ)-
تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم حزمة تشريعات جديدة اليوم الثلاثاء بهدف الحد من القوة السوقية لشركات التكنولوجيا والإنترنت العملاقة مثل أمازون وفيسبوك.

وتستهدف الإجراءات المنتظرة ضمان ظروفا أكثر عدالة وفرصا أفضل لجميع الشركات العاملة في مجال الإنترنت والتكنولوجيا وبخاصة الشركات الصغيرة.

ومن بين المقترحات الخاصة بالخدمات الرقمية، هناك مقترح قد يعزز موقف المستهلكين من خلال فرض قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بإعلانات الإنترنت وإجبار المنصات الكبرى مثل أمازون على تقديم عروض تقييم للشركات التي تعرض منتجاتها للبيع عبر هذه المنصات.

وبشكل عام سيتم تحميل المنصات الإلكترونية قدرا أكبر من المسؤولية عن المحتوى الذي تعرضه.

يذكر أن وضع قواعد رقمية جديدة لشركات التكنولوجيا العملاقة يعتبر واحدة من السياسات الأساسية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين.

يذكر أن هذه التشريعات المقترحة ستحتاج إلى مراجعة وموافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وهو ما يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل إقرارها.

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