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الإمارات تُدين الاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة

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الإمارات تُدين الاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة الإمارات تُدين الاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة
قالت: دليل جديد على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن

الإمارات تُدين الاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة

أدانت دولة الإمارات -بشدة- الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة بالمملكة العربية ، من خلال زورق مفخخ.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها بثته وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن دولة الإمارات تَعُد هذا الاعتداء دليلًا جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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