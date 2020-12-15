أخبار عاجلة

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
لبنان يسجل 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
رئيس الحكومة اليمنية الجديدة: إعلان الحكومة تتويج لجهود السعودية والتحالف -
السعودية تعلن سقوط مقذوف عسكري حوثي بالقرب من مستشفى -
إعلان أسماء المقبولين بمسابقة وظائف "حسن حلمي" في الوادي الجديد -
فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بايدن يأمل في اعتراف بالهزيمة

Print
بايدن يأمل في اعتراف ترامب بالهزيمة بايدن يأمل في اعتراف بالهزيمة

مصراوي Masrawy

06:52 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

القاهرة (وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إنه يتمنى أن يعترف الرئيس الحالي دونالد بهزيمته في الانتخابات الامريكية بعد خسارته التصويت الشعبي وتصويت المجمع الانتخابي.

وأضاف بايدن في كلمة عقب تأكيد المجمع الانتخابي فوزه في الانتخابات المثيرة للجدل، أن الأمريكيين يعلمون أن الانتخابات كانت عادلة ونزيهة و"هم شاهدوا ذلك بأنفسهم."

وقال إن رفض ترامب للنتائج بمثابة "عدم احترام للشعب الأمريكي"، مشيرا إلى أن الأمن الإلكتروني أقر بنزاهة الاقتراع.

وأشار إلى أن إعادة الفرز لم تضح حدا للدعاوى التي يقيمها ترامب وفريقه القانوني ضد نتائج التصويت.

وقال بايدن "الديمقراطية انتصرت في الولايات المتحدة."

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

شبكة عيون الإخبارية