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"النفط اليمنية" تدين وتستنكر الأعمال الإرهابية كافة التي تستهدف ومنشآتها

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"النفط اليمنية" تدين وتستنكر الأعمال الإرهابية كافة التي تستهدف السعودية ومنشآتها "النفط اليمنية" تدين وتستنكر الأعمال الإرهابية كافة التي تستهدف ومنشآتها
استهداف سفينة نقل وقود في جدة يهدّد أمن المنطقة واستقرارها

عبّرت وزارة النفط والمعادن اليمنية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية كافة التي تستهدف المملكة العربية ومنشآتها النفطية، والتي كان آخرها استهداف سفينة نقل وقود في جدة، الليلة الماضية، بقارب مفخّخ.

وأكدت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذا العمل الإرهابي لا يستهدف المملكة العربية السعودية فحسب، بل يستهدف أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام، ومنها اليمن، وطرق الملاحة الدولية، ومصادر الطاقة العالمية؛ مجددة التأكيد على موقفها الثابت المتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها.

ودعت الوزارة في البيان المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في إدانة مَن يقف وراء ذلك، والتصدّي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي وتلقي بألسنة نيرانها على المجتمعات الآمنة في كل مكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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