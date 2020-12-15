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محاكمة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة.. اليوم

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محاكمة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة.. اليوم محاكمة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة.. اليوم

مصراوي Masrawy

05:00 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة سناء سيف (محبوسة) في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم 12499 لسنة 2020.

وتضمن أمر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات أنها في غضون الفترة من 22 أبريل حتى 20 يونيو 2020 بدائرة قسم المعادي؛ أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبًا بتفشي جائحة داخل السجون المصرية، وغياب التدابير الوقائية.

وأضاف أمر الإحالة أنها سبت بطريق النشر موظفًا عامًا؛ بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه واستخدمت حسابًا خاصًا على المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، بأن استخدمت حساب ( Sanaa seit) على موقع فيس بوك بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين، كما أنها أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، وقامت بالتعدي عليه بالقول لفظًا وبالتهديد وعيدًا حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن.

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