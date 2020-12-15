الحكم على مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بتهمة الكسب غير المشروع.. اليوم

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية محاكمة "عمرو ا."، مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه، نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوي؛ الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وتامر محمد رياض، وهيثم محمود، وأمانة وائل عبد المقصود، وشريف محمد علي.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث إنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس، محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار، حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك في تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.