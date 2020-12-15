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​"للتزاحم المستمر".. برلماني يشيد بقرار "الإسكان" مد فترة سداد حجز الوحدات السكنية

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​"للتزاحم المستمر".. برلماني يشيد بقرار "الإسكان" مد فترة سداد حجز الوحدات السكنية ​"للتزاحم المستمر".. برلماني يشيد بقرار "الإسكان" مد فترة سداد حجز الوحدات السكنية

مصراوي Masrawy

03:00 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قال المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، وخبير الإسكان المعروف، إن قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمد فترة سداد مُقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمَن يرغب في التقدم على مشروعات مُنخفضي الدخل لمدة أسبوع، مهم وضروري؛ بعد الإقبال الكبير على إعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين (1)".

وأكد مسعود، في بيان له أصدره أهمية تصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي أكدت فيها أنه في ما يخص الوحدات المطروحة ضمن مشروعات متوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين (1)".

وأشار النائب إلى أن هذا المد الذي جاء في إطار خطة عمل الصندوق نحو تيسير كل الإجراءات اللازمة أمام المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية، يؤكد استجابة الوزارة لرغبة المواطنين؛ نظرًا للتزاحم المُستمر على مكاتب البريد في شراء كراسات الشروط، وعدم قدرة المواطنين على سداد مُقدمات جدية الحجز المطلوبة للوحدات السكنية المطروحة خلال المُهلة المُحددة والمعلن عنها سابقًا.​

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