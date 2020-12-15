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٣ سنوات أشغال شاقة للبنانية بتهمة التخابر مع إسرائيل

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٣ سنوات أشغال شاقة للبنانية بتهمة التخابر مع إسرائيل ٣ سنوات أشغال شاقة للبنانية بتهمة التخابر مع إسرائيل

مصراوي Masrawy

03:07 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

القاهرة (وكالات)
قضت محكمة عسكرية لبنانية بسجن ناشطة سياسية 3 سنوات مع الأشغال الشاقة للتخابر مع إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأضافت الوكالة أن كندة الخطيب صدر الحكم بحقها في مزاعم بزيارتها إسرائيل والاتصال بعملاء إسرائيليين وإمدادهم بمعلومات أمنية.

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل في حال حرب ويحظران على مواطنيهما زيارة البلد الآخر.

واعتقلت كندة الخطيب في يونيو مع شقيقها، الذي أطلق سراحه لاحقا. ووفق تقارير إعلامية محلية زارت كندة إسرائيل التي عبرت إليها من الأردن.

وكانت كندة ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجهت انتقادات عنيفة لجماعة حزب الله وحليفه الرئيس ميشال عون.

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