أخبار عاجلة

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
لبنان يسجل 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
رئيس الحكومة اليمنية الجديدة: إعلان الحكومة تتويج لجهود السعودية والتحالف -
السعودية تعلن سقوط مقذوف عسكري حوثي بالقرب من مستشفى -
إعلان أسماء المقبولين بمسابقة وظائف "حسن حلمي" في الوادي الجديد -
فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قبل تسلم مهام عمله.. جمعة يناقش مع سفير بالأمم المتحدة جهود الوزارة التوعوية

Print
قبل تسلم مهام عمله.. جمعة يناقش مع سفير مصر بالأمم المتحدة جهود الوزارة التوعوية قبل تسلم مهام عمله.. جمعة يناقش مع سفير بالأمم المتحدة جهود الوزارة التوعوية

مصراوي Masrawy

02:49 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

القاهرة - (أ ش أ):

ناقش وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مع السفير إيهاب جمال الدين قبيل سفره لتسلم مهام عمله سفيرا لمصر بمقر الأمم المتحدة بجنيف، جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي داخل وخارجها من خلال موفديها من الأئمة بمختلف دول العالم، ومن خلال حركة الترجمة الواسعة، وتزويد العديد من المراكز الإسلامية في مختلف دول العالم بهذه الإصدارات.

وأضافت وزارة الأوقاف -في بيان اليوم الثلاثاء- أن اللقاء تناول جهود وزارة الأوقاف التوعوية في مجال حقوق الإنسان وإسهاماتها في خدمة المجتمع، وكذلك تم بحث سبل الاستفادة من جهود الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف، والتنسيق لإبراز التجربة المصرية في ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة وفقه العيش المشترك، وتجربة العمل المشترك بين الواعظات والراهبات.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير الأوقاف أطلع السفير على خطة الوزارة في بناء الوعي وإعدادها لمؤتمر دولي كبير مارس المقبل تحت عنوان "حوار الأديان والحضارات والثقافات".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

شبكة عيون الإخبارية