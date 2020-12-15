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​برلماني يشيد بتعامل الرئيس مع مشكلات الاقتصادية

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​برلماني يشيد بتعامل الرئيس السيسي مع مشكلات مصر الاقتصادية ​برلماني يشيد بتعامل الرئيس مع مشكلات الاقتصادية

مصراوي Masrawy

02:00 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قال الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القضايا التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح خلال لقائه الوفد العراقي رفيع المستوى، خلال زيارته إلى ، مهمة ومؤثرة.

وأشار عبدالحميد إلى أن هذا اللقاء كشف للرأي العام المصري والعربي والعالمي أن مصر تمتلك قيادة سياسية باسلة وتتميز بالحكمة والقدرة؛ ليس في الحفاظ على الدولة المصرية فقط، ولكن في صياغة استراتيجية متكاملة لجعل مصر من الدول الاقتصادية الكبيرة القادرة على تحقيق تنمية شاملة وحقيقية.

ووجه وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له تحية إلى الرئيس السيسي، بعد سرده للوفد العراقي تجربة قاسية للغاية مرت بها مصر بداية من عام 2011؛ حيث ذكر أن الموقف الداخلي كان صعبًا للغاية، بسبب وجود الإرهاب وأشياء أخرى كثيرة، وتوضيحه أن العراق أيضًا عانى الإرهاب خلال السنوات الماضية، وما زالت مصر في حربها ضد الإرهاب ولم توقف العمل أثناء التصدي للإرهاب، وكان العمل يتم بالتوازي مع مكافحة الإرهاب ومعدلات التنفيذ والأداء التي تحاول الدولة المصرية تنفيذها كانت حربًا للمستقبل والتنمية والبناء.

وأشاد عبدالحميد بتأكيد الرئيس السيسى للوفد العراقي أن الإرهاب هدفه هدم البلد وتخريب الدولة.

ووجه وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تحية إلى الرئيس السيسي على سرده الحقيقي لملف مشكلة الطاقة التي كانت مزمنة في مصر وكان البعض يقول إنها مستحيلة الحل، وتأكيد الرئيس السيسي أنه كان عندنا تحدٍّ ضخم في مشكلة الكهرباء من 10 سنين.

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