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قفزة كبيرة.. تسجّل 511 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة

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قفزة كبيرة.. مصر تسجّل 511 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة قفزة كبيرة.. تسجّل 511 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة
"مجاهد": بلغ إجمالي الإصابات 122086 بينهم 105132 متعافيًا

قفزة كبيرة.. مصر تسجّل 511 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين خروج 257 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 105132 حالة حتى أمس.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 23حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 122086 حالة، من ضمنهم 105132 حالة تم شفاؤها، و6943 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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