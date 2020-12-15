أخبار عاجلة

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
لبنان يسجل 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
رئيس الحكومة اليمنية الجديدة: إعلان الحكومة تتويج لجهود السعودية والتحالف -
السعودية تعلن سقوط مقذوف عسكري حوثي بالقرب من مستشفى -
إعلان أسماء المقبولين بمسابقة وظائف "حسن حلمي" في الوادي الجديد -
فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد" تنبِّه 3 مناطق: أمطار رعدية وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية

Print
تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (المدينة المنورة وتبوك والشرقية).

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة تبوك ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حقل وضباء والبدع، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر للمدينة المنورة ذكر مركز الأرصاد أنها تشهد حالة مماثلة من الأمطار الرعدية، تشمل الحناكية والمهد والمدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر

"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية

"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر

شبكة عيون الإخبارية