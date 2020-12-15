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​"نقل النواب" توافق على "تسهيل قرض لأجل" بين "القومية للأنفاق" و"جي بي مورجان"

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​"نقل النواب" توافق على "تسهيل قرض لأجل" بين "القومية للأنفاق" و"جي بي مورجان" ​"نقل النواب" توافق على "تسهيل قرض لأجل" بين "القومية للأنفاق" و"جي بي مورجان"

مصراوي Masrawy

01:00 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

(مصراوي):

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، على قرار رئيس جمهورية العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) و"جي بي مورجان يوروب لميتد" (بصفته وكيل التسهيلات)، وبنك "جي بي مورجان تشيس إن إيه" فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي)، ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتها المقرض الأصلي)، بمبلغ قدره 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020.

تأتي الاتفاقية بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطَّي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة- مدينة السادس من أكتوبر.

وتأتي الموافقة بعدما وافت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق اللجنة، بدراسة الجدوى الخاصة بمشروعَي قطار العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر؛ حيث أكد النائب رزق راغب ضيف الله، أن أعضاء مجلس النواب يثمنون المشروع بل ويطالبون بتنفيذه بأسرع ما يمكن، ولكن لا بد من أن يتولد لدى الأعضاء الاطمئنان الكافي بكيفية سداد القرض دون تحمل الدولة أي أعباء، مع مراعاة عدم تحمل المواطن المصري أي أعباء مالية.

وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووفق على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه، فرع لندن، (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020".

جدير بالذكر أن أنه سبق أن أبرمت الهيئة القومية للأنفاق بتاريخ 5/8/2019 عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بالمشروع مع المشتري المتمثل في ائتلاف شركات: "بومبارديه للنقل المحدودة- المملكة المتحدة، وبومبارديه للنقل- مصر، وأوراسكوم للإنشاءات، المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه، وذلك بهدف تطوير المشروع".

ووفقًا للاتفاقية، تستخدم الهيئة القومية للأنفاق مبلغ القرض من أجل رد مبالغ المدفوعات التي قام بسدادها المُشترى لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد.

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