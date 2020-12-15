أخبار عاجلة

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
لبنان يسجل 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
رئيس الحكومة اليمنية الجديدة: إعلان الحكومة تتويج لجهود السعودية والتحالف -
السعودية تعلن سقوط مقذوف عسكري حوثي بالقرب من مستشفى -
إعلان أسماء المقبولين بمسابقة وظائف "حسن حلمي" في الوادي الجديد -
فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

اشتعال النيران فى سيارة مواد بترولية بطريق السويس الصحراوي

Print
اشتعال النيران فى سيارة مواد بترولية بطريق السويس الصحراوي اشتعال النيران فى سيارة مواد بترولية بطريق السويس الصحراوي

مصراوي Masrawy

12:20 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران
كشف مصدر أمنى تفاصيل اشتعال النيران فى سيارة مواد بترولية بطريق السويس الصحراوي عقب انقلابها.
البداية أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بكمية من المواد البترولية "بنزين" بطريق القاهرة السويس الصحراوى (الطريق الداعم) فى الاتجاه القادم من القاهرة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس.
واختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلابها بالطريق ونتج عن ذلك اشتعال السيارة وإصابة قائدها وأحد الأشخاص كان برفقته.
وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، ولم يؤثر الحادث على الحركة المروية بالطريق، وتم اسيطرة على الحريق وإخماده ورفع آثار الحادث.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

شبكة عيون الإخبارية