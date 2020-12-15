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النصر .. "فيتوريا" يطالب بتنفيذ التعليمات .. وعودة "الصليهم" تدعم الفريق أمام الرائد

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النصر ..

بات لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبد المجيد الصليهم قريبًا من العودة لمشاركة زملائه اللاعبين بعد أن غاب خلال الفترة الماضية بداعي الإصابة.

ميدانيًا واصل النصر تحضيراته لمواجهة الرائد ،الأربعاء المقبل ، في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتركز تدريب الأصفر على الجوانب الفنية، ورفع معدلات اللياقة، إضافة إلى مجموعة من الجمل التكتيكية.

واشتمل التدريب على التسديد على المرمى والتمريرات القصيرة واللمسة الواحدة، تلا ذلك مناورة على منتصف الملعب فرضها المدير الفني للفريق "فيتوريا" لتطبيق التعليمات.

النصر ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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