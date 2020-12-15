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ننشر أول صورة لعودة الطفل كيرلس بعد تحريره من يد خاطفيه بقنا (صور)

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ننشر أول صورة لعودة الطفل كيرلس بعد تحريره من يد خاطفيه بقنا (صور) ننشر أول صورة لعودة الطفل كيرلس بعد تحريره من يد خاطفيه بقنا (صور)

مصراوي Masrawy

11:47 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

قنا - عبدالرحمن القرشي:

حصلت عدسة مصراوي على صور توثق عودة الطفل كيرلس جرجس، الذي نجحت أجهزة الأمن في محافظة قنا في تحريره من يد خاطفيه في مركز أبوتشت.

كان اللواء محمد ياسر مدير المباحث تلقى إخطارًا من العميد قرشي عبد المنعم قرشي رئيس فرع البحث الجنائي بأبو تشت حول قيام مجهولين باختطاف الطفل كيرلس جرجس ٨ سنوات، أثناء ذهابه في الطريق من منزله إلى مدرسته بنجع قنبر بقرية الحسينات الابتدائية بأبو تشت.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية قيام شخصين ملثمين باستيقاف الطفل أثناء ذهابه للمدرسة أمام مسجد النواصر وقاما بحمله في "توكتوك" وفرا هاربين.

نجحت أجهزة الأمن في تحرير الطفل وإعادته لأسرته، بعد تضييق الخناق على المختطفين.​

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