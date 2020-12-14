دام 6 ساعات ونصف.. هذا ما نعرفه عن الحريق الهائل بميناء الإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية أخيرًا على الحريق الهائل الذي اندلع، مساء اليوم الإثنين، بـ"مخزن روما" التابع لمصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية.

وصل فريق من النيابة العامة، تحت إشراف المستشار محمد لاشين المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، إلى الميناء لمعاينة موقع الحريق. حيث أمر المستشار عمر سليم رئيس النيابة بتشكيل لجنة فنية وهندسية لمعاينة المبنى فور إخماد النيران، وطلب تقرير الحماية المدنية، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير خبراء الأدلة الجنائية.

يستعرض "مصراوي" تفاصيل الحريق الذي استمر لنحو 6 ساعات ونصف:

اندلع الحريق بمخزن تابع لمصلحة الجمارك يسمى "مخزن روما"، مكون من أرضي و4 طوابق على مساحة 1300م2 بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية.

بدأ الحريق من الطابق الثاني في تمام الساعة الرابعة عصرًا، واستمر حتى قرابة الساعة العاشرة ونصف، أي دام نحو 6 ساعات ونصف.

المخزن يحوى بضائع عامة وأخرى مهملة منذ عشرات السنين ومستحضرات تجميل وغيرها، وجاري حصر الخسائر المادية.

جرى الدفع بـ 16 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق بالتنسيق مع القوات البحرية.

وفقًا لهيئة ميناء الإسكندرية، لم تسجل إصابات أو خسائر بالمعدات جراء الحريق.

تسبب الحريق في انهيار أجزاء من الطابقين الثالث والرابع من المخزن.

أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية قرارًا بإخلاء المنطقة المجاورة للمخزن، نظرًا لتهالك المبنى، وذلك حفاظًا على الأرواح.

نفى ميناء الإسكندرية حدوث أي انفجارات جراء الحريق.

جرى تشكيل فريق من قطاعي الأمن الوطني والعام وإدارة البحث الجنائي، بالاشتراك مع النيابة العامة؛ للوقوف على أسباب الحريق، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

قررت النيابة العامة ندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وطلب تحريات المباحث، وسؤال العاملين بالمخزن.

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