خسروا ولن يترشحوا ثانية.. هؤلاء النواب يغيبون عن المجلس المقبل

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، لإعلان نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتي جرت وقائعها بـ13 محافظة؛ هي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك بعد التنافس على 101 مقعد لم يتم حسمها في الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

176 خسروا الانتخابات

وسيشهد المجلس المقبل خروج ما يقرب من 400 وجه ممن بدأ بهم برلمان 2016؛ حيث خسر 176 نائبًا الانتخابات على المقاعد الفردية في المرحلتَين الأولى والثانية بواقع 90 مقعدًا في المرحلة الأولى و86 مقعدًا في المرحلة الثانية، كان أبرزهم محمد فؤاد بدائرة العمرانية، وشادية ثابت وإيهاب الخولي بدائرة إمبابة، وعبد الرحيم علي بالدقي، ومرتضى منصور بالدقهلية، وصلاح حسب الله بالقليوبية، واللواء مدحت الشريف وتامر الشهاوي وحمدي بخيت بمدينة نصر، وأكمل قرطام بالبساتين، وهيثم الحريري بالإسكندرية، وأحمد طنطاوي بكفر الشيخ.. وغيرهم من النواب الذين كان لهم باع كبير خلال دورة البرلمان التي ستنقضي مدته في التاسع من يناير المقبل.

- خسروا في المرحلتَين.. 176 نائبًا خاضوا انتخابات البرلمان على المقاعد الفردية

200 لم يخوضوا السباق

قبل بدء الانتخابات في شهر سبتمبر الماضي، أعلن عدد كبير من النواب نيتهم عدم خوض انتخابات مجلس النواب، وكان أبرزهم السيد الشريف وكيل المجلس الحالي، وفرج عامر رئيس لجنة الصناعة، وجبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، وطاهر أبو زيد عضو اللجنة الدينية بالمجلس، ومحمد وهب الله، وعلي يوسف رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزينب سالم ومحمود شحاتة زايد ومحمد صلاح عبد البديع ومحمود فريد خميس؛ حيث بلغ عدد النواب الذين لم يترشحوا نحو 200 نائب.

24 نائبًا فقدوا العضوية بالوفاة أو الاستقالة

- 24 نائبًا من أعضاء المجلس الحالي لن نراهم في البرلمان المقبل؛ حيث انتهت عضويتهم بقوة القانون، إما نتيجة الوفاة وإما لإسقاط العضوية وإما الاستقالة وإما التعيين بمجلس الشيوخ.

- 17 نائبًا فقدوا عضويتهم نتيجة الوفاة؛ وهم: اللواء سامح سيف اليزل- سعيد العبودي- منى منير- محمد تمراز- علي الكيال- أميرة رفعت- محمد الخولي- سيد فراج- هرقل وفقي- رفعت داغر-حسام الرفاعي- محمود الخشن- أحمد عبد التواب- محمد بدوي- أحمد شرموخ- السيد حسن موسى- فوزي فتي.

- نائبان فقدا العضوية نتيجة الاستقالة؛ وهما: المستشار سري صيام، والنائبة رشا إسماعيل.

- نائبان فقدا العضوية نتيجة إسقاطها؛ وهما: توفيق عكاشة- محمد أنور السادات.

- 3 نواب تم تعيينهم بمجلس الشيوخ: "بهاء أبو شقة- سيد عبد العال- رمضان سرحان.

ووفقًا لما تم إعلانه رسميًّا وما جاء بالحصر العددي لدوائر الإعادة، حصد حزب مستقبل وطن الأغلبية بـ316 مقعدًا موزعة كالتالي: 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي، وجاء بعده حزب الشعب الجمهوري بـ50 مقعدًا: 28 بنظام القائمة، و22 بنظام الفردي، أما "الوفد" فجاء في المركز الثالث بـ26 مقعدًا: 21 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي، يليه "حماة الوطن" بـ23 مقعدًا: 19 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي، وحزب مصر الحديثة 11 مقعدًا: 10 بنظام القائمة ومقعد بالنظام الفردي.

وتلاها في الترتيب حزب الإصلاح والتنمية بـ9 مقاعد؛ حصل عليها بنظام القائمة، ثم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 7 مقاعد؛ فاز بها بنظام القائمة، وتساوى معه حزب الحرية بـ7 مقاعد: 5 بنظام القائمة ومقعدان بنظام الفردي، ثم حزب المؤتمر بنفس عدد المقاعد؛ فاز بها بنظام القائمة، وحزب النور 7 مقاعد؛ فاز بها بنظام الفردي، بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وجاء في المركز قبل الأخير حزب العدل بمقعدين حصل عليهما بنظام القائمة، وأخيرًا إرادة جيل بمقعد واحد.

- بالأرقام.. تشكيلة البرلمان الجديد: أغلبية لمستقبل وطن بـ316 نائبًا "حصر عددي"​