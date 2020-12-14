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​القبض على راكب حاول تهريب 1000 عبوة دواء في مطار القاهرة

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​القبض على راكب حاول تهريب 1000 عبوة دواء في مطار القاهرة ​القبض على راكب حاول تهريب 1000 عبوة دواء في مطار القاهرة

مصراوي Masrawy

10:37 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:


أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية بحيازة راكب مصري لدي إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من بالمخالفة لقانون الصيدلة، بعد أن أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة، اشتبه وليد حجاج مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، في راكب مصري حاول الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوم أو ضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وكلف جورج الفونس مدير الحركة المشرف على الصالة الموسمية، أحمد السيد الباز مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، وعثر على أكثر من 1000 عبوة أدوية متنوعة للاستفادة من فرق الأسعار، عبر إعادة بيعها في السوق المصري.

وأمر جهاد الوكيل مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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