أخبار عاجلة

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن -
وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة -
"الحربي": يوم الشرطة العربية مناسبة تذكّرنا بما ننعم به من أمن وأمان -
"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية -
"خلود".. أول خيّالة سعودية تحصل على لقب "جوكيه" -
ضبط 18 طن أسمدة و77 طن أعلاف في الشرقية -
كندا.. ارتفاع حالات التطرف والكراهية في الجيش يثير قلق المسؤولين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تركيا تعلن إغلاقًا لمدة 4 أيام خلال العام الجديد

Print
تركيا تعلن إغلاقًا لمدة 4 أيام خلال العام الجديد تركيا تعلن إغلاقًا لمدة 4 أيام خلال العام الجديد

مصراوي Masrawy

10:48 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

إسطنبول - (د ب أ)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، أن تركيا ستفرض إغلاقًا تامًا اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري، لوقف انتشار .

وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن حظر التجول في جميع أنحاء البلاد سيبدأ الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي عشية رأس السنة الجديدة وينتهي في الخامسة من صباح يوم 4 يناير.

وخلال هذا الوقت، سيتعين على المواطنين البقاء في منازلهم، دون تقديم معلومات عن الاستثناءات المحتملة حتى الآن. وشهدت حالات حظر التجول الأخيرة استمرار فتح المحلات التجارية والسوبر ماركت، مع إغلاق المطاعم والمقاهي.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا عن أعلى حصيلة يومية للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه إن 229 شخصًا فارقوا الحياة وتم تسجيل 29617 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان قد تم بالفعل تشديد الإجراءات منذ بداية الشهر الجاري مع فرض عمليات إغلاق في نهاية الأسبوع. وفي أيام الأسبوع، يسري حظر تجول بين الساعة 9 مساء و5 صباحًا.

يذكر أن تركيا، التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، سجلت 1.86 مليون إصابة و16646 وفاة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية