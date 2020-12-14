بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق "قفط -القصير" إلى 16 مصابًا

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مصراوي Masrawy

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ارتفع إلى 16 شخصًا عدد مصابي حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل على طريق "قفط - القصير"، فيما سُجل 5 أطفال بين المصابين.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد أبوالمجد إخطارًا من الدكتور بدوي السعيد مدير مرفق الإسعاف، بقائمة المصابين.

شملت أسماء المصابين: وردة عبدالفتاح محمود، 39 عامًا، وشقيقتها حياة عبدالفتاح محمود، 52 عامًا، ومحمود النجار مصطفى، 19 عامًا، وضيف الله إبراهيم، 28 عامًا، غيبوبة، وشيرين فوزي حسين، 33 عامًا، وشقيقتها إيمان، 48 عامًا.



كما أصيب محمد علاء خيري، 5 أعوام، ومحمود محمد غريب، 37 عامًا، وفوقية السيد بدران، 50 عامًا، ومحمد أحمد عبدالحي، 6 أعوام، وزينب منصور محمد، 47 عامًا، وأروى جمال سيد، عامين، وصافي إبراهيم محمد، 7 أعوام، وحساني محمد سعيد، 37 عامًا، وعمرو عوض السيط، 30 عامًا، سوداني.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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