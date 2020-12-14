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بعد توقعات الأرصاد.. جامعة الإسكندرية: لا تعطيل للدراسة غدًا

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بعد توقعات الأرصاد.. جامعة الإسكندرية: لا تعطيل للدراسة غدًا بعد توقعات الأرصاد.. جامعة الإسكندرية: لا تعطيل للدراسة غدًا

مصراوي Masrawy

10:35 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، استمرار الدراسة غدًا الثلاثاء، بجميع كليات ومعاهد الجامعة وفقا للجداول الدراسية المعلنة، مؤكدًا أنه لا يوجد تعطيل لليوم الدراسي.

يأتي ذلك بالتزامن مع صدور تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد والتي أشارت إلى عدم استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية.

وكان أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف تعطيل الدراسة بجميع المدارس، غدا الثلاثاء، بسبب حالة عدم الاستقرار في الطقس المتوقعة غدا.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة الطقس السيئ، فضلا عن التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية لمواجهة تراكمات مياه الأمطار المتوقعة. ​

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