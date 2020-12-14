اشتعال النيران في سيارة نقل محملة بمواد بترولية على طريق السويس

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السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب شخص في حريق اندلع بسيارة نقل مواد بترولية اصطدمت بحاجز خرساني على طريق "السويس - القاهرة"، بينما دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق، ونقل المصاب إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

كان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس تلقى إخطارًا مساء اليوم الإثنين، من شرطة النجدة، باصطدام سيارة نقل مواد بترولية بالحاجز الخرساني، على طريق السويس - القاهرة، خلال سيرها بالحارة المخصصة للنقل في الطريق المؤدي للقاهرة، وذلك بالقرب من نقطة الكيلو 109.

تسبب الحريق في اشتعال مقدمة السيارة، وانتقلت القيادات الأمنية في السويس على رأس 5 سيارات إطفاء لإخماد النيران قبل امتدادها لتنك المواد البترولية، مع اجراء اعمال تبريد بمحيط الحادث لمحاصرة المواد المتسربة.

وقال مصدر طبي إن الحريق أسفر عن إصابة حسن رمضان 19 سنة - تباع، بجرح قطعي في الساق ونقله رجال الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.