أخبار عاجلة

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن -
وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة -
"الحربي": يوم الشرطة العربية مناسبة تذكّرنا بما ننعم به من أمن وأمان -
"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية -
"خلود".. أول خيّالة سعودية تحصل على لقب "جوكيه" -
ضبط 18 طن أسمدة و77 طن أعلاف في الشرقية -
كندا.. ارتفاع حالات التطرف والكراهية في الجيش يثير قلق المسؤولين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اشتعال النيران في سيارة نقل محملة بمواد بترولية على طريق السويس

Print
اشتعال النيران في سيارة نقل محملة بمواد بترولية على طريق السويس اشتعال النيران في سيارة نقل محملة بمواد بترولية على طريق السويس

مصراوي Masrawy

10:35 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب شخص في حريق اندلع بسيارة نقل مواد بترولية اصطدمت بحاجز خرساني على طريق "السويس - القاهرة"، بينما دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق، ونقل المصاب إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

كان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس تلقى إخطارًا مساء اليوم الإثنين، من شرطة النجدة، باصطدام سيارة نقل مواد بترولية بالحاجز الخرساني، على طريق السويس - القاهرة، خلال سيرها بالحارة المخصصة للنقل في الطريق المؤدي للقاهرة، وذلك بالقرب من نقطة الكيلو 109.

تسبب الحريق في اشتعال مقدمة السيارة، وانتقلت القيادات الأمنية في السويس على رأس 5 سيارات إطفاء لإخماد النيران قبل امتدادها لتنك المواد البترولية، مع اجراء اعمال تبريد بمحيط الحادث لمحاصرة المواد المتسربة.

وقال مصدر طبي إن الحريق أسفر عن إصابة حسن رمضان 19 سنة - تباع، بجرح قطعي في الساق ونقله رجال الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

شبكة عيون الإخبارية