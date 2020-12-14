ضبط تشكيل عصابي لسرقة المركبات البخارية في كفرالشيخ

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كفرالشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث مركز شرطة دسوق في كفرالشيخ، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي بغرب كفرالشيخ، القبض على 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابيًا لسرقة المركبات البخارية في نطاق مركز وبندر دسوق.

التفاصيل عندما تعددت البلاغات أمام الرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، تفيد بسرقة أصحاب البلاغات، مركباتهم البخارية، ما بين "توكتوك" ودراجات نارية، في نطاق مركز دسوق، وبلاغات أخرى في قسم شرطة دسوق، ومركزي شرطة بيلا ونبروه بمحافظة الدقهلية.

ووفق ذلك شكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ضم العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفرالشيخ، والمقدم أحمد مطاوع وكيل الفرع، ورئيس مباحث المركز الرائد أحمد أبوعريضة، لكشف وقائع السرقات والمتهمين فيها.

أسفرت الجهود أن المتهمين في وقائع سرقات المركبات البخارية كل من "السيد.أ.م.ا" 25 عامًا - عاطل، و"صبري.م.ص" 20 عامًا - عاطل، يقيمان بمدينة كفرالشيخ، وذلك عن طريق مغافلتهما أصحاب المركبات البخارية لإتمام سرقتها، وبيعها لأحد الأشخاص مقابل مبالغ مالية.

ألقي القبض على متهمين اثنين، واقتيدا إلى مركز شرطة دسوق، وبمواجهتهما بما توصلت إليه جهود فريق البحث الجنائي والتحريات، أقرا بارتكابهما وقائع بلاغات المواطنين حول سرقة مركباتهم البخارية، وبيعها للمدعو "السيد م.م" 42 عامًا - ميكانيكي، مقابل 5 آلاف جنيه، عن كل مركبة منهم، فيما جرى إلقاء القبض عليه، وأقرا بمضمون ما أقره المتهمين.

كما أقرا بارتكابهما وقائع المحاضر أرقام 1884 لسنة 2020 جنح مركز شرطة دسوق سرقة "توكتوك"، و17828 لسنة 2020، جنح مركز شرطة دسوق "سرقة توك توك"، 7358 لسنة 2020، جنح مركز شرطة بيلا "سرقة توك توك"، و6867 لسنة 2020، جنح مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية "سرقة توك توك".

ووقائع المحاضر أرقام 14181 لسنة 2020، جنح مركز شرطة دسوف "سرقة دراجة نارية موتوسيكل"، و18451 لسنة 2020 جنح قسم شرطة بندر دسوق "سرقة دراجة نارية موتوسيكل".

جرى اتخاذ اللازم حيال المتهمين الثلاثة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.