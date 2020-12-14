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المجمع الانتخابي يواصل التصويت وبايدن يتقدم بـ199 صوتًا

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المجمع الانتخابي يواصل التصويت وبايدن يتقدم بـ199 صوتًا المجمع الانتخابي يواصل التصويت وبايدن يتقدم بـ199 صوتًا

مصراوي Masrawy

10:09 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

وكالات

يواصل المجمع الانتخابي الأمريكي عملية التصويت الرسمي، للتصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، في حين يواصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد رفض نتيجة الانتخابات حتى مع استمراره في خسارة القضايا التي رفعها في المحاكم.

وتم الانتهاء من التصويت في عدد من الولايات، حيث يجتمع المندوبون بشكل عام في عواصمها، ولكن من المرجح أن يتم تأكيد فوز بايدن فقط بعد أن تدلي كاليفورنيا، على الساحل الغربي، بأصواتها بعد ظهر اليوم بتوقيت الولايات المتحدة.
وقالت "سي إن إن" الأمريكية، إن بايدن حصد 199 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، بعد تصويت الناخبين في عدة ولايات، مقابل 167 لمنافسه ترامب.

وتقدم الرئيس الأمريكي ، جو بايدن، في عدد من الولايات أمريكية، في النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ومنحت ولاية نيويورك أصواتها الانتخابية الـ29 لصالح بايدن، كما حصل على 20 صوتًا من ولاية بنسلفانيا، و16 صوتًا من جورجيا، فيما حصد ترامب 15 صوتًا من ولاية كارولينا الشمالية، و18 صوتًا من ولاية أوهايو، و29 في فلوريدا.

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